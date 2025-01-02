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Новые владельцы Эвертона сделали рождественский подарок сотрудникам клуба
В свой второй день работы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новые владельцы "Эвертона" сделали рождественский подарок сотрудникам клуба.
Friedkin Group вручили каждому сотруднику "Эвертона" рождественский "подарок" в размере 50 фунтов стерлингов в день. Бонус сопровождался электронным письмом с благодарностью за их усердную работу в трудные для клуба времена.
Подарок выдали в пятницу перед Рождеством — всего через 24 часа после того, как Friedkin Group завершила сделку по выкупу контрольного пакета акций клуба
Также новые владельцы заверили персонал, что в клубе не планируется никаких сокращений рабочих мест.
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В данный момент "Эвертон" занимает 16-е место с 17-ю очками и игрой в запасе против "Ливерпуля", отложенной из-за погодных условий.
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