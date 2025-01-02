  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Новые владельцы Эвертона сделали рождественский подарок сотрудникам клуба
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новые владельцы Эвертона сделали рождественский подарок сотрудникам клуба

Англия

В свой второй день работы

Новые владельцы Эвертона сделали рождественский подарок сотрудникам клуба

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новые владельцы "Эвертона" сделали рождественский подарок сотрудникам клуба.

Friedkin Group вручили каждому сотруднику "Эвертона" рождественский "подарок" в размере 50 фунтов стерлингов в день. Бонус сопровождался электронным письмом с благодарностью за их усердную работу в трудные для клуба времена.

Подарок выдали в пятницу перед Рождеством — всего через 24 часа после того, как Friedkin Group завершила сделку по выкупу контрольного пакета акций клуба

Также новые владельцы заверили персонал, что в клубе не планируется никаких сокращений рабочих мест.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В данный момент "Эвертон" занимает 16-е место с 17-ю очками и игрой в запасе против "Ливерпуля", отложенной из-за погодных условий.

По теме
yellow-arrow
Шон Дайч отреагировал не пренебрежительные комментарии своего нападающего в адрес Эвертона
yellow-arrow
Известен запасной план Барселоны на случай, если им не удастся зарегистрировать Дани Ольмо
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед стремится продолжить сотрудничество со своим защитником, но не хочет платить игроку высокую зарплату
Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The I Paper
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости