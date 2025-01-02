Шон Дайч отреагировал на пренебрежительные комментарии своего нападающего в адрес Эвертона

Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч отреагировал на неуважительные комментарии Нила Мопе, который сейчас находится на правах аренды в "Марселе".

"Я считаю, будет справедливо заметить, что для меня существует более широкая картина происходящего в "Эвертоне», на которой я и сосредотачиваюсь. Я не думаю, что мне нужно серьезно волноваться за это".

"Будут ли какие-то дисциплинарные наказания для игрока за его комментарии в адрес клуба? Я не думаю, что мы будем размышлять об этом", — добавил Дайч.