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Шон Дайч отреагировал на пренебрежительные комментарии своего нападающего в адрес Эвертона
Футболист высмеял неутешительные результаты ирисок
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Эвертона" Шон Дайч отреагировал на неуважительные комментарии Нила Мопе, который сейчас находится на правах аренды в "Марселе".
"Я считаю, будет справедливо заметить, что для меня существует более широкая картина происходящего в "Эвертоне», на которой я и сосредотачиваюсь. Я не думаю, что мне нужно серьезно волноваться за это".
"Будут ли какие-то дисциплинарные наказания для игрока за его комментарии в адрес клуба? Я не думаю, что мы будем размышлять об этом", — добавил Дайч.
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Напомним, что "Эвертон" занимает 16-е место в АПЛ с 17 очками после 18-ти сыгранных туров в чемпионате Англии. Следующая игра подопечных Дайча состоится уже в эту субботу, 4-го января, против "Борнмута" Ильи Забарного. Начало матча в 17:00.
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