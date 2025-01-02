Легенда Манчестер Юнайтед может вернуться к работе, сразу после увольнения. Где он устроится?

Легенда "Манчестер Юнайтед" может вернуться к работе, сразу после увольнения.

Уэйн Руни, который ушёл из "Плимута" 31 декабря, может почти сразу быть трудоустроенным. The Sun сообщает, что ему могут предложить работу комментатором на телеканале Sky Sports.

"Уэйн считается одним из лучших экспертов в этой сфере. Он очень, очень хорошо разбирается в игре. И хотя на самом деле он довольно застенчивый человек, он чувствует себя как дома в телестудии. 2024 год для Уэйна закончился плохо, но он не останется без работы надолго. Ему сразу же предложат работу комментатора, и Sky заинтересована в потенциальном долгосрочном контракте, который закрепит его в качестве комментатора", — сказал инсайдер телеканала.

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По словам источников, Руни не теряет надежды вновь стать тренером, но его манит более стабильная и финансово выгодная карьера футбольного эксперта.

"Уэйн всё ещё лелеет надежду стать менеджером. Но, как и в случае с Гэри Невиллом, может оказаться, что он сможет построить более успешную и прибыльную карьеру в качестве эксперта, а не менеджера в раздевалке", — сообщил тот же источник.

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Напомним, что Уэйн Руни с "Плимутом" одержал одну победу в последних 14-ти матчах.