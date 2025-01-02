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Несмотря на слухи. Ливерпуль не получал предложений по своему нападающему от итальянского гранда
Интересный случай
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" не получал предложений по своему нападающему от итальянского гранда.
По словам DailyMail, "Милан" не делал предложений по нападающему английского клуба Дарвину Нуньесу.
Источник пишет, что уход Нуньеса из "Ливерпуля" маловероятен, пока нет ему замены в клубе.
Некоторые итальянские СМИ написали, что "Милан" планирует приобрести нападающего. По их словам, итальянский клуб хотел взять нападающего в аренду на полгода с правом выкупа за 41,5 млн фунтов.
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В этом сезоне Дарвин Нуньес сыграл в 23-х играх за "Ливерпуль" во всех турнирах. На его счету 4 гола и 3 ассиста.
TransferMarkt оценивает нападающего в 65 млн евро.
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