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Европейские топ-клубы активизировали свой интерес к Маркусу Рашфорду
Готов ли англичанин к новому вызову?
Getty Images/Global Images Ukraine
Европейские топ-клубы вновь активизировали свой интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду на фоне сообщений о его возможном уходе из клуба в январе.
Как сообщает издание TEAMtalk, 27-летним англичанином интересуется дортмундская "Боруссия" и "Пари Сен-Жермен", которые хотели подписать игрока прошлым летом.
Известно, что руководство «МЮ» открыто к возможной продаже своего воспитанника за сумму в размере 50-60 миллионов фунтов стерлингов. «Красные дьяволы» не намерены снижать цену за нападающего, поскольку им нужны выгодные продажи для того, чтобы генерировать средства для новых подписаний для Рубена Аморима.
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Также напомним, что ранее сообщалось об интересе со стороны саудовских клубов к Маркусу Рашфорду.
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