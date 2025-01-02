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Европейские топ-клубы активизировали свой интерес к Маркусу Рашфорду

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Европейские топ-клубы активизировали свой интерес к Маркусу Рашфорду

Getty Images/Global Images Ukraine

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Европейские топ-клубы вновь активизировали свой интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рашфорду на фоне сообщений о его возможном уходе из клуба в январе.

Как сообщает издание TEAMtalk, 27-летним англичанином интересуется дортмундская "Боруссия" и "Пари Сен-Жермен", которые хотели подписать игрока прошлым летом.

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Известно, что руководство «МЮ» открыто к возможной продаже своего воспитанника за сумму в размере 50-60 миллионов фунтов стерлингов. «Красные дьяволы» не намерены снижать цену за нападающего, поскольку им нужны выгодные продажи для того, чтобы генерировать средства для новых подписаний для Рубена Аморима.

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Также напомним, что ранее сообщалось об интересе со стороны саудовских клубов к Маркусу Рашфорду.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Пари Сен-Жермен Маркус Рашфорд
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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