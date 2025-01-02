Лондонский "Тоттенхэм" будет искать нового голкипера во время январского трансферного окна, поскольку основной вратарь "шпор" Гульельмо Викарио выбыл на длительное время из-за тяжелой травмы.

Как сообщает издание TBR Football, руководство "Тоттенхэма" рассматривает вариант с подписанием Сэма Джонстона из "Вулверхэмптона", которого они хотели подписать еще в 2022 году, когда команду возглавлял Антонио Конте. Считается, что Джонстон сможет заменить Фрейзера Фостера в воротах.

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Как известно, 31-летний англичанин присоединился к составу "волков" летом 2024 года за почти 12 миллионов евро из "Кристал Пэлас" из-за желания иметь регулярную игровую практику.

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В этом сезоне Сэм Джонстон провел семь игр в составе "Вулверхэмптона" в АПЛ. Сейчас он проигрывает борьбу за место в стартовом составе команды 31-летнему португальскому голкиперу Жозе Са.