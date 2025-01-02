Кристал Пэлас готов купить хавбека у Лиона

"Кристал Пэлас" проявил интерес к французскому полузащитнику Максенсу Какере, который выступает за "Лион".

По данным издания Foot Mercato, лондонцы готовы предложить 24-летнему футболисту пятилетний контракт, а "Лиону" 20 миллионов евро.

Какере в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 800 минут. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера хавбека в 15 млн евро.