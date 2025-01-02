Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристал Пэлас готов купить хавбека у Лиона
Какере может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" проявил интерес к французскому полузащитнику Максенсу Какере, который выступает за "Лион".
По данным издания Foot Mercato, лондонцы готовы предложить 24-летнему футболисту пятилетний контракт, а "Лиону" 20 миллионов евро.
Какере в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 800 минут. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера хавбека в 15 млн евро.
Читайте такжеЛиверпуль – МЮ, Юве – Милан и дерби Рима для Довбика. Расписание футбола на 30 декабря – 5 января
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- УПЛ выступила с заявлением касательно объединения Карпат и Руха
- Родри ответил Роналду о "несправедливом Золотом Мяче"
- Adidas готов аннулировать сделку на 900 млн фунтов с Манчестер Юнайтед. Названо условие
- Рубен Аморим дал зеленый свет на первый трансфер Манчестер Юнайтед в зимнее окно
- Дед в деле. Яна Суркис опубликовала милое фото отца и сына
- Альпы, Лондон и украинские мотивы. Как наши легионеры празднуют Рождество. ФОТО, ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000