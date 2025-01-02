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Кристал Пэлас готов купить хавбека у Лиона

Англия

Какере может сменить клуб

Кристал Пэлас готов купить хавбека у Лиона

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Кристал Пэлас" проявил интерес к французскому полузащитнику Максенсу Какере, который выступает за "Лион".

По данным издания Foot Mercato, лондонцы готовы предложить 24-летнему футболисту пятилетний контракт, а "Лиону" 20 миллионов евро.

Какере в текущем сезоне сыграл 14 матчей - 800 минут. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера хавбека в 15 млн евро.

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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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