Команда Миколенко присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ

"Эвертон" в ближайшее время присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ.

Сообщается, что руководство "ирисок" стремится усилить линию атаки своей команды, поэтому они будут пытаться подписать 20-летнего Эвана Фергюсона из "Брайтона" на правах аренды в январское трансферное окно.

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Новые владельцы "Эвертона", очевидно, хотят заключить несколько сделок в этом месяце, чтобы повысить свои шансы на выживание в АПЛ и показать свои серьезные намерения на будущее. Считается, что они рассматривают подписание нового форварда и полузащитника, поскольку именно эти позиции считаются наиболее приоритетными.

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Ранее появлялась информация о том, что три лондонских клуба заинтересовались в аренде Фергюсона.