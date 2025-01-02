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Команда Миколенко присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ

Англия

Перспективный футболист нуждается в регулярном игровом времени

Команда Миколенко присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" в ближайшее время присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ.

Сообщается, что руководство "ирисок" стремится усилить линию атаки своей команды, поэтому они будут пытаться подписать 20-летнего Эвана Фергюсона из "Брайтона" на правах аренды в январское трансферное окно.

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Новые владельцы "Эвертона", очевидно, хотят заключить несколько сделок в этом месяце, чтобы повысить свои шансы на выживание в АПЛ и показать свои серьезные намерения на будущее. Считается, что они рассматривают подписание нового форварда и полузащитника, поскольку именно эти позиции считаются наиболее приоритетными.

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Ранее появлялась информация о том, что три лондонских клуба заинтересовались в аренде Фергюсона.

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Источник:
The Independent
Опубликовал: Андрей Журба
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