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Команда Миколенко присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ
Перспективный футболист нуждается в регулярном игровом времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" в ближайшее время присоединится к борьбе за подписание талантливого нападающего из АПЛ.
Сообщается, что руководство "ирисок" стремится усилить линию атаки своей команды, поэтому они будут пытаться подписать 20-летнего Эвана Фергюсона из "Брайтона" на правах аренды в январское трансферное окно.
Новые владельцы "Эвертона", очевидно, хотят заключить несколько сделок в этом месяце, чтобы повысить свои шансы на выживание в АПЛ и показать свои серьезные намерения на будущее. Считается, что они рассматривают подписание нового форварда и полузащитника, поскольку именно эти позиции считаются наиболее приоритетными.
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Ранее появлялась информация о том, что три лондонских клуба заинтересовались в аренде Фергюсона.
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