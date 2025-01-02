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Ливерпуль проведет встречу с агентом своего вингера, чтобы обсудить его будущее в клубе
Игрок присоединился к мерсисайдскому клубу прошлым летом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" проведет встречу с агентами 27-летнего новичка, чтобы обсудить его будущее в клубе.
Как сообщило издание The Mirror, представители "Ливерпуля" в ближайшее время проведут встречу с Федерико Кьезой и его окружением, ввиду того, что игрок близок к тому, чтобы уйти в аренду.
Известно, что чемпион Европы в составе сборной Италии в 2021 году может вернуться в Серию А. За вингером следят следующие клубы: "Милан", "Интер", "Рома" и "Наполи". Также сообщается об интересе со стороны "Аталанты", которая рассматривает вариант с тем, чтобы взять Кьезу в аренду с опцией выкупа.
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В этом сезоне Федерико Кьеза принял участие лишь в четырех матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, отметившись одним ассистом. Итальянец провел суммарно 123 минуты на поле в составе "красных".
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