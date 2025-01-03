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Игрок Ньюкасла близок к возвращению в MLS
От этого перехода выиграют все стороны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мигель Альмирон в этом сезоне окончательно потерял свое место в основе, поэтому "Ньюкасл" заинтересован в уходе парагвайца в зимнее трансферное окно. Хотя 30-летним вингером интересуются "Олимпиакос", бразильские "Сантос" и "Ботафого", но похоже, что он выбрал другой путь продолжения карьеры.
Как сообщает The Sun, Мигель Альмирон готовится к переходу в "Шарлотт". Клуб из MLS должен заплатить "сорокам" 16 миллионов фунтов стерлингов за парагвайца. Летом футболист уже был близок к возвращению в американскую лигу, однако тогда его трансфер сорвался.
Отметим, что в этом сезоне Мигель Альмирон провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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