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Игрок Ньюкасла близок к возвращению в MLS

Англия

От этого перехода выиграют все стороны

Игрок Ньюкасла близок к возвращению в MLS

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Мигель Альмирон в этом сезоне окончательно потерял свое место в основе, поэтому "Ньюкасл" заинтересован в уходе парагвайца в зимнее трансферное окно. Хотя 30-летним вингером интересуются "Олимпиакос", бразильские "Сантос" и "Ботафого", но похоже, что он выбрал другой путь продолжения карьеры.

Как сообщает The Sun, Мигель Альмирон готовится к переходу в "Шарлотт". Клуб из MLS должен заплатить "сорокам" 16 миллионов фунтов стерлингов за парагвайца. Летом футболист уже был близок к возвращению в американскую лигу, однако тогда его трансфер сорвался.

Отметим, что в этом сезоне Мигель Альмирон провел 10 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Ньюкасл Шарлотт Мигель Альмирон
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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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