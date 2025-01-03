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Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику Удинезе

Англия

Зебры уже выставили ценник на этого игрока

Несколько европейских клубов проявляют интерес к защитнику Удинезе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Тоттенхэм" находится в поисках центрального защитника из-за кризиса травм в обороне. "Лестер" и леверкузенский "Байер" в январе планируют также усилить эту позицию, поскольку "лисы" находятся в зоне вылета, а "фармацевты" хотят наладить игру в защите.

По информации Football Insider, эти три клуба проявляют интерес к Томасу Кристенсену из "Удинезе". Центральный защитник "зебр" продолжил свой стремительный взлет в Серии А, который остался незамеченным со стороны других команд. "Удинезе" оценивает 22-летнего игрока в 16,5 млн фунтов стерлингов и эта сумма является достаточно приемлемой для "Тоттенхэма", "Лестера" и "Байера".

Добавим, что в этом сезоне Томас Кристенсен провел 7 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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