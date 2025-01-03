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Ман Сити нацелился на талантливого центрбека из Узбекистана
Интересный вариант
Тransfermarkt
Центральный защитник "Ланса" Абдукодир Хусанов вошел в сферу интересов "Манчестер Сити".
По информации инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" намерены приобрести узбекского футболиста уже в это зимнее трансферное окно.
"Несколько топ-клубов заинтересованы в 20-летнем центрбеке, поскольку он считается одним из лучших талантов на своей позиции.
Гонка открыта, "Манчестер Сити" хорошо информирован", - говорится в сообщении.
На счету Хусанова 31 матч за "Ланс" и 18 игр в составе сборной Узбекистана. Transfermarkt оценивает Абдукодира в 12 млн евро.
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