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Ман Сити нацелился на талантливого центрбека из Узбекистана

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Ман Сити нацелился на талантливого центрбека из Узбекистана

Тransfermarkt

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Центральный защитник "Ланса" Абдукодир Хусанов вошел в сферу интересов "Манчестер Сити".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" намерены приобрести узбекского футболиста уже в это зимнее трансферное окно.

"Несколько топ-клубов заинтересованы в 20-летнем центрбеке, поскольку он считается одним из лучших талантов на своей позиции.

Гонка открыта, "Манчестер Сити" хорошо информирован", - говорится в сообщении.

На счету Хусанова 31 матч за "Ланс" и 18 игр в составе сборной Узбекистана. Transfermarkt оценивает Абдукодира в 12 млн евро.

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Узбекистан Манчестер Сити Ланс трансфер
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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