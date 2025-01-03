Ман Сити нацелился на талантливого центрбека из Узбекистана

Центральный защитник "Ланса" Абдукодир Хусанов вошел в сферу интересов "Манчестер Сити".

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "горожане" намерены приобрести узбекского футболиста уже в это зимнее трансферное окно.

"Несколько топ-клубов заинтересованы в 20-летнем центрбеке, поскольку он считается одним из лучших талантов на своей позиции. Гонка открыта, "Манчестер Сити" хорошо информирован", - говорится в сообщении.

На счету Хусанова 31 матч за "Ланс" и 18 игр в составе сборной Узбекистана. Transfermarkt оценивает Абдукодира в 12 млн евро.