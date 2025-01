Челси отозвал из аренды из Бока Хуниорс перспективного защитника

Аарон Ансельмино присоединился к "Челси" в августе, заключив с ними долгосрочное соглашение. После этого его вернули в "Бока Хуниорс" на правах аренды, чтобы продолжить свое развитие.

Как говорится на сайте лондонского клуба, "синие" решили отозвать игрока из Аргентины. Таким образом уже в январе 19-летний центральный защитник вернется в "Челси" и сможет получить свой шанс заиграть за лондонцев в нынешней кампании.

Aaron Anselmino has been recalled from his loan spell at Boca Juniors. ????????????



Welcome back to Chelsea, Aaron!