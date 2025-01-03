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Челси отозвал из аренды из Бока Хуниорс перспективного защитника

Англия
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Возможно, игрок получит свой шанс сыграть в АПЛ в этом сезоне

Челси отозвал из аренды из Бока Хуниорс перспективного защитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аарон Ансельмино присоединился к "Челси" в августе, заключив с ними долгосрочное соглашение. После этого его вернули в "Бока Хуниорс" на правах аренды, чтобы продолжить свое развитие.

Как говорится на сайте лондонского клуба, "синие" решили отозвать игрока из Аргентины. Таким образом уже в январе 19-летний центральный защитник вернется в "Челси" и сможет получить свой шанс заиграть за лондонцев в нынешней кампании.

Добавим, что в этом сезоне Аарон Ансельмино провел 23 матча, где отметился 2 голами и 3 ассистами.

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Бока Хуниорс (Аргентина) Челси (Лондон) Аарон Ансельмино
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Источник:
Челсі
Опубликовал: Александр Гресь
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