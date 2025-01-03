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Челси отозвал из аренды из Бока Хуниорс перспективного защитника
Возможно, игрок получит свой шанс сыграть в АПЛ в этом сезоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аарон Ансельмино присоединился к "Челси" в августе, заключив с ними долгосрочное соглашение. После этого его вернули в "Бока Хуниорс" на правах аренды, чтобы продолжить свое развитие.
Как говорится на сайте лондонского клуба, "синие" решили отозвать игрока из Аргентины. Таким образом уже в январе 19-летний центральный защитник вернется в "Челси" и сможет получить свой шанс заиграть за лондонцев в нынешней кампании.
Aaron Anselmino has been recalled from his loan spell at Boca Juniors. ????????????— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 3, 2025
Welcome back to Chelsea, Aaron!
Добавим, что в этом сезоне Аарон Ансельмино провел 23 матча, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
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