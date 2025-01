Минус конкурент для Зинченко? Латераль Арсенала может вернуться на родину

"Селтик" собирается вернуть левого защитника "Арсенала" Кирана Тирни, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны уже ведут переговоры. В трансфере заинтересован и сам футболист.

Тирни - воспитанник "Селтика". В системе шотландского клуба латераль находился с 2005 по 2019 годы.

В текущем сезоне Киран принял участие лишь в одном матче на клубном уровне.

