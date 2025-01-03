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Участник Лиги Европы отклонил предложение Кристал Пэлас по трансферу своего полузащитника

Англия

Посмотрим, продолжат ли орлы бороться за этого игрока

Участник Лиги Европы отклонил предложение Кристал Пэлас по трансферу своего полузащитника

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Присоединившись к пражской "Славии" из "Тромсе" год назад, Эль-Хаджи Малик Диуф сразу же завоевал место в основе команды. Его универсальность (может сыграть как слева в полузащите, так и в защите) и яркая игра привлекла внимание со стороны "Кристал Пэлас".

По информации Foot Mercato, лондонцы предприняли попытку приобрести 20-летнего сенегальца, однако "Славия" отказалась его продавать. "Кристал Пэлас" делал предложение в размере около 15 млн евро, пытаясь переманить игрока этой зимой.

Добавим, что в этом сезоне Эль-Хаджи Малик Диуф провел 28 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.

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Славия (Прага) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
Foot Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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