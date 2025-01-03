Участник Лиги Европы отклонил предложение Кристал Пэлас по трансферу своего полузащитника

Присоединившись к пражской "Славии" из "Тромсе" год назад, Эль-Хаджи Малик Диуф сразу же завоевал место в основе команды. Его универсальность (может сыграть как слева в полузащите, так и в защите) и яркая игра привлекла внимание со стороны "Кристал Пэлас".

По информации Foot Mercato, лондонцы предприняли попытку приобрести 20-летнего сенегальца, однако "Славия" отказалась его продавать. "Кристал Пэлас" делал предложение в размере около 15 млн евро, пытаясь переманить игрока этой зимой.

Добавим, что в этом сезоне Эль-Хаджи Малик Диуф провел 28 матчей, где отметился 6 голами и 3 ассистами.