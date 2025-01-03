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Британское издание назвало причины, из-за Ливерпуль отклонил кандидатуру Аморима
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Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим рассматривался летом 2024 года в качестве главного кандидата на должность наставника "Ливерпуля". Однако, в итоге мерсисайдскую команду возглавил Арне Слот.
Согласно версии британского издания Mirror, "Ливерпуль" отказался от идеи назначения португальского специалиста из-за приверженности к тактической схеме 3-4-3 при традиционно используемой у "красных" 4-3-3 или 4-2-3-1, а также слишком большими запросами на трансферном рынке, в отличие от своего визави в виде Слота, который ограничился лишь трансферами Федерико Кьезы и Георгия Мамардашвили.
5 января "Ливерпуль" примет "МЮ" в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги.
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