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Артета не исключает, что летом Арсенал могут покинуть двое полузащитников
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" проводит очередной хороший сезон. В течение последних нескольких лет важную роль в команде играли Томас Парти и Жоржиньо. Оба игрока имеют контракты до конца сезона, а тренер "канониров" Микель Артета признал, что они могут покинуть "Эмирейтс" этим летом бесплатно.
"С их ситуацией в контрактах это вполне возможно. Речь идет о тесном общении с ними, чтобы понять, что они хотят сделать и каковы наши намерения. Затем решить для всех, какие лучшие варианты являются лучшими. Два игрока, которыми я очень доволен и которые имеют такую ценность в команде. Я хочу, чтобы они были настроены на правильный лад. Дело не в том, чего хочу я, а в том, что они думают об этом. Я не хочу вести эти разговоры сейчас, я хочу вести их гораздо позже. Посмотрим, что мы сможем сделать", - цитирует слова Артеты Sky Sports.
Отметим, что в этом сезоне Томас Парти провел 26 матчей (2 гола и 2 ассиста), а Жоржиньо отыграл 15 поединков.
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