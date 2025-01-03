Артета не исключает, что летом Арсенал могут покинуть двое полузащитников

"Арсенал" проводит очередной хороший сезон. В течение последних нескольких лет важную роль в команде играли Томас Парти и Жоржиньо. Оба игрока имеют контракты до конца сезона, а тренер "канониров" Микель Артета признал, что они могут покинуть "Эмирейтс" этим летом бесплатно.

"С их ситуацией в контрактах это вполне возможно. Речь идет о тесном общении с ними, чтобы понять, что они хотят сделать и каковы наши намерения. Затем решить для всех, какие лучшие варианты являются лучшими. Два игрока, которыми я очень доволен и которые имеют такую ценность в команде. Я хочу, чтобы они были настроены на правильный лад. Дело не в том, чего хочу я, а в том, что они думают об этом. Я не хочу вести эти разговоры сейчас, я хочу вести их гораздо позже. Посмотрим, что мы сможем сделать", - цитирует слова Артеты Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Томас Парти провел 26 матчей (2 гола и 2 ассиста), а Жоржиньо отыграл 15 поединков.