  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Артета не исключает, что летом Арсенал могут покинуть двое полузащитников
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Артета не исключает, что летом Арсенал могут покинуть двое полузащитников

Англия

Бесплатно

Артета не исключает, что летом Арсенал могут покинуть двое полузащитников

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" проводит очередной хороший сезон. В течение последних нескольких лет важную роль в команде играли Томас Парти и Жоржиньо. Оба игрока имеют контракты до конца сезона, а тренер "канониров" Микель Артета признал, что они могут покинуть "Эмирейтс" этим летом бесплатно.

"С их ситуацией в контрактах это вполне возможно. Речь идет о тесном общении с ними, чтобы понять, что они хотят сделать и каковы наши намерения. Затем решить для всех, какие лучшие варианты являются лучшими. Два игрока, которыми я очень доволен и которые имеют такую ценность в команде. Я хочу, чтобы они были настроены на правильный лад. Дело не в том, чего хочу я, а в том, что они думают об этом. Я не хочу вести эти разговоры сейчас, я хочу вести их гораздо позже. Посмотрим, что мы сможем сделать", - цитирует слова Артеты Sky Sports.

Отметим, что в этом сезоне Томас Парти провел 26 матчей (2 гола и 2 ассиста), а Жоржиньо отыграл 15 поединков.

По теме
yellow-arrow
Слот - про Ман Юнайтед: Они в разы лучше, чем показывает турнирная таблица
yellow-arrow
Британское издание назвало причины, из-за Ливерпуль отклонил кандидатуру Аморима
yellow-arrow
Участник Лиги Европы отклонил предложение Кристал Пэлас по трансферу своего полузащитника
Арсенал (Лондон) Микель Артета Жоржиньо Томас Парти
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости