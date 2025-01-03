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Слот - про Ман Юнайтед: Они в разы лучше, чем показывает турнирная таблица

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Все не так однозначно

Слот - про Ман Юнайтед: Они в разы лучше, чем показывает турнирная таблица

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" оценил "Манчестер Юнайтед" перед очной встречей в английской Премьер-лиге, которая состоится 5 января.

"Я говорил это перед матчем первого круга и могу повторить еще раз: на мой взгляд, у них гораздо лучшие игроки, чем, возможно, показывает турнирная таблица на данный момент.

Может быть, Рубену Амориму понадобится время, чтобы добиться этого от футболистов, я не знаю, но "МЮ" обязательно поднимется, и они в разы лучше, чем показывает турнирная таблица на данный момент.

Мы должны быть как можно лучше подготовлены, потому что каждый поединок в АПЛ является сложным, но особенно сложно противостоять качественным игрокам. Для нас это шанс снова заставить своих болельщиков гордиться нами. Классно было обыграть "Вест Хэм" на выезде, но еще больше фанов порадует победа здесь, на "Энфилде".

Высококлассные футболисты всегда опасны, так что нам надо быть очень сильно подготовленными, чтобы обыграть "Юнайтед", - подытожил Слот.

На данный момент "Ливерпуль" занимает первое место в таблице АПЛ, "Ман Юнайтед" - 14-е.

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АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арне Слот
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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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