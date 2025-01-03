Артета считает, что подписания нового нападающего в январе будет недостаточно для того, чтобы Арсенал выиграл АПЛ

У "Арсенала" есть шанс сократить преимущество "Ливерпуля" на вершине турнирной таблицы до трех очков, если они переиграют "Брайтон" в субботу, за 24 часа до того, как подопечные Арне Слота сыграют с "Манчестер Юнайтед" на "Энфилде". В своей первой игре в новом году "канониры" забили три мяча в ворота "Брентфорда", доведя свое количество голов за сезон до 38, а больше в чемпионате забили лишь "Тоттенхэм" (41) и "Ливерпуль" (45). На предматчевой пресс-конференции Микель Артета заявил, что подписания нового нападающего в этом месяце будет недостаточно для того, чтобы "Арсенал" добыл титул чемпиона Премьер-лиги и считает, что форма его команды перед воротами является доказательством того, что им не нужно разбрасываться деньгами.

"Подписать кого-то недостаточно, это точно. Этот подписанный игрок должен забивать, тогда сколько голов? Многое должно произойти. Подписать, а потом забить 20 голов до конца (сезона). И тогда у вас будет больше шансов? Возможно да, я не знаю. Но я очень доволен игроками, которые у нас есть, и когда вы посмотрите на количество забитых мячей, этого более чем достаточно, чтобы выиграть Премьер-лигу. Но реальность такова, что кто-то делает больше. Такова жизнь, поэтому мы должны работать лучше. Если на рынке появится что-то экстраординарное, что мы сможем себе позволить, и мы будем считать, что это будет иметь реальное влияние на команду, мы всегда должны быть открытыми для такой возможности. Но пока мы сосредоточены на том, что имеем", - цитирует слова Микеля Артеты Sky Sports.

Отметим, что матч "Брайтон" - "Арсенал" состоится 4 января в 19:30 на стадионе "Американ Экспресс Комьюнити".