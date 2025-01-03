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Тренер Манчестер Юнайтед подтвердил, что клуб собирается продлить контракт со своим лидером
Опытный защитник остается на Олд Траффорд
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил информацию о том, что клуб продлит контракт с 31-летним Гарри Магуайром, активировав опцию пролонгации договора на еще один год.
"Нам нужен Гарри Магуайр. Я разговаривал с ним, я сказал ему, что нам нужны его лидерские качества на поле. Мы понимаем, в какой ситуации он находился в последнее время, но на данный момент он нужен нам, поэтому мы готовы активировать опцию продления его контракта с клубом".
Ruben has confirmed that the one-year option on @HarryMaguire93's contract will be exercised ????#MUFC— Manchester United (@ManUtd) January 3, 2025
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Добавим, что Гарри Магуайр провел 222 матча в составе "красных дьяволов", отметившись 12 голами. Вместе с клубом он завоевал два титула: Кубок английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.
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