Тренер Манчестер Юнайтед подтвердил, что клуб собирается продлить контракт со своим лидером

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил информацию о том, что клуб продлит контракт с 31-летним Гарри Магуайром, активировав опцию пролонгации договора на еще один год.

Ruben has confirmed that the one-year option on @HarryMaguire93's contract will be exercised ????#MUFC