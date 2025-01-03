  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Постекоглу высказался о январских трансферных планах Тоттенхэма
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Постекоглу высказался о январских трансферных планах Тоттенхэма

Англия

Мы хотим сделать то, что является лучшим для нас (с)

Постекоглу высказался о январских трансферных планах Тоттенхэма

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о зимнем трансферном окне для команды.

"Клуб упорно работает над тем, чтобы попытаться получить определенную помощь для игровой группы. Мы упорно работаем над этим. Январь - непростой месяц, это нелегкое время, чтобы привлекать людей. В то же время, мы хотим сделать то, что является лучшим для нас, а не паниковать. Мы хотим привлечь людей, которые нам подходят", - сказал специалист.

Напомним, что завтра, 4 января, состоится матч "Тоттенхэм" - "Ньюкасл". Начало - в 14:30 по Киеву.

Читайте такжеТоттенхэм вмешается в борьбу за подписание молодого игрока Брайтона
По теме
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед оценил шансы своей команды победить Ливерпуль
yellow-arrow
Тренер Манчестер Юнайтед подтвердил, что клуб собирается продлить контракт со своим лидером
yellow-arrow
Артета считает, что подписания нового нападающего в январе будет недостаточно для того, чтобы Арсенал выиграл АПЛ
Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости