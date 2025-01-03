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Постекоглу высказался о январских трансферных планах Тоттенхэма
Мы хотим сделать то, что является лучшим для нас (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о зимнем трансферном окне для команды.
"Клуб упорно работает над тем, чтобы попытаться получить определенную помощь для игровой группы. Мы упорно работаем над этим. Январь - непростой месяц, это нелегкое время, чтобы привлекать людей. В то же время, мы хотим сделать то, что является лучшим для нас, а не паниковать. Мы хотим привлечь людей, которые нам подходят", - сказал специалист.
Напомним, что завтра, 4 января, состоится матч "Тоттенхэм" - "Ньюкасл". Начало - в 14:30 по Киеву.
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