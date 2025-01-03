Постекоглу высказался о январских трансферных планах Тоттенхэма

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу высказался о зимнем трансферном окне для команды.

"Клуб упорно работает над тем, чтобы попытаться получить определенную помощь для игровой группы. Мы упорно работаем над этим. Январь - непростой месяц, это нелегкое время, чтобы привлекать людей. В то же время, мы хотим сделать то, что является лучшим для нас, а не паниковать. Мы хотим привлечь людей, которые нам подходят", - сказал специалист.