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Тренер Манчестер Юнайтед оценил шансы своей команды победить Ливерпуль

Англия

Сейчас они лучше нас (с)

Тренер Манчестер Юнайтед оценил шансы своей команды победить Ливерпуль

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о шансах своей команды победить "Ливерпуль" в матче 20-го тура АПЛ.

"В футболе в одной игре может произойти все, что угодно. Если говорить о сезоне, то каждый раз побеждают лучшие. Сейчас они лучше нас, но мы можем выиграть любую игру.

Мы должны сосредоточиться не на контексте, а на исполнении, то, что мы должны делать - это простые вещи", - сказал специалист.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" стартует 5 января в 18:30 по киевскому времени.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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