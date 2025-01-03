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Тренер Манчестер Юнайтед оценил шансы своей команды победить Ливерпуль
Сейчас они лучше нас (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о шансах своей команды победить "Ливерпуль" в матче 20-го тура АПЛ.
"В футболе в одной игре может произойти все, что угодно. Если говорить о сезоне, то каждый раз побеждают лучшие. Сейчас они лучше нас, но мы можем выиграть любую игру.
Мы должны сосредоточиться не на контексте, а на исполнении, то, что мы должны делать - это простые вещи", - сказал специалист.
Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" стартует 5 января в 18:30 по киевскому времени.
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