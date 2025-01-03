Тренер Манчестер Юнайтед оценил шансы своей команды победить Ливерпуль

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о шансах своей команды победить "Ливерпуль" в матче 20-го тура АПЛ.

"В футболе в одной игре может произойти все, что угодно. Если говорить о сезоне, то каждый раз побеждают лучшие. Сейчас они лучше нас, но мы можем выиграть любую игру.

Мы должны сосредоточиться не на контексте, а на исполнении, то, что мы должны делать - это простые вещи", - сказал специалист.