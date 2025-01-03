Гвардиола рассказал, планирует ли Ман Сити подписывать игроков в январе

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о планах команды на январское трансферное окно.

"Я не могу сказать точно, подпишем ли мы кого-то в январе. Ситуация сложная, и все будет зависеть от многих факторов", - сказал Гвардиола. "С одной стороны, у нас много травмированных игроков, и клуб понимает, что нам нужны усиления. С другой стороны, мы должны быть мудрыми и не делать поспешных решений".