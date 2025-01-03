Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола рассказал, планирует ли Ман Сити подписывать игроков в январе
Специалист выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о планах команды на январское трансферное окно.
"Я не могу сказать точно, подпишем ли мы кого-то в январе. Ситуация сложная, и все будет зависеть от многих факторов", - сказал Гвардиола. "С одной стороны, у нас много травмированных игроков, и клуб понимает, что нам нужны усиления. С другой стороны, мы должны быть мудрыми и не делать поспешных решений".
Добавим, что "Манчестер Сити" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 31 балл по итогам 19-ти матчей.
Популярное сейчас
- Зеленский раскрыл, что именно имеет в виду под "справедливым миром"
- Довбик провел личный разговор с Раньери - подробности
- Украина неудачно стартовала на ЧМ по медиафутболу, Интер в финале Суперкубка, и сорванный трансфер Зубкова. Главные новости за 2 января
- "В следующем месяце его будущее было под вопросом, но...". Челси посоветовали, что им делать с Мудриком
- Праздничное настроение: как украинские звезды футбола встречали Новый год 2025
- ФОТО. Мудрик и Таловеров побывали на свадьбе Трубина