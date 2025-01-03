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Гвардиола рассказал, планирует ли Ман Сити подписывать игроков в январе

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Гвардиола рассказал, планирует ли Ман Сити подписывать игроков в январе

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о планах команды на январское трансферное окно.

"Я не могу сказать точно, подпишем ли мы кого-то в январе. Ситуация сложная, и все будет зависеть от многих факторов", - сказал Гвардиола. "С одной стороны, у нас много травмированных игроков, и клуб понимает, что нам нужны усиления. С другой стороны, мы должны быть мудрыми и не делать поспешных решений".

Добавим, что "Манчестер Сити" сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. Команда имеет 31 балл по итогам 19-ти матчей.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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