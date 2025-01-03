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Слот прокомментировал слухи о возможном трансфере Александера-Арнольда в Реал
Специалист ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слухи о возможном переходе правого защитника Трента Александера-Арнольда в мадридский "Реал".
"Если слухи о трансфере влияют на наших игроков, то у нас есть серьезные проблемы. Играть за один из крупнейших клубов мира означает, что люди всегда будут говорить о тебе, иногда связывать тебя с другими командами.
Такое часто случается с нашими игроками, и если бы это их дестабилизировало, мы бы имели проблемы не только сейчас, но и в течение последних шести месяцев. За это время о наших игроках было много разговоров, и я не думаю, что это их расстроило", - сказал Слот.
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