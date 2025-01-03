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Слот прокомментировал слухи о возможном трансфере Александера-Арнольда в Реал

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Слот прокомментировал слухи о возможном трансфере Александера-Арнольда в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слухи о возможном переходе правого защитника Трента Александера-Арнольда в мадридский "Реал".

"Если слухи о трансфере влияют на наших игроков, то у нас есть серьезные проблемы. Играть за один из крупнейших клубов мира означает, что люди всегда будут говорить о тебе, иногда связывать тебя с другими командами.

Такое часто случается с нашими игроками, и если бы это их дестабилизировало, мы бы имели проблемы не только сейчас, но и в течение последних шести месяцев. За это время о наших игроках было много разговоров, и я не думаю, что это их расстроило", - сказал Слот.

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Реал (Мадрид) Трент Александер-Арнольд Арне Слот
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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