Слот прокомментировал слухи о возможном трансфере Александера-Арнольда в Реал

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал слухи о возможном переходе правого защитника Трента Александера-Арнольда в мадридский "Реал".

"Если слухи о трансфере влияют на наших игроков, то у нас есть серьезные проблемы. Играть за один из крупнейших клубов мира означает, что люди всегда будут говорить о тебе, иногда связывать тебя с другими командами.

Такое часто случается с нашими игроками, и если бы это их дестабилизировало, мы бы имели проблемы не только сейчас, но и в течение последних шести месяцев. За это время о наших игроках было много разговоров, и я не думаю, что это их расстроило", - сказал Слот.