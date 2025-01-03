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Один из аутсайдеров АПЛ хочет усилить оборону своей команды игроком из Серии А
Футболист имеет опыт игры в Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ипсвич Таун", который является одним из аутсайдеров этого сезона в АПЛ, ведет переговоры об аренде защитника из "Аталанты".
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, сейчас между клубами продолжаются переговоры о возможной аренде 26-летнего центрбека Бена Годфри, который доступен на трансферном рынке в зимнее окно.
Ранее сообщалось о том, что "Тоттенхэм" заинтересован в возвращении 26-летнего англичанина в АПЛ.
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Напомним, что прошлым летом "Аталанта" потратила около 12 миллионов евро на его трансфер из "Эвертона".
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