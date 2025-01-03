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Один из аутсайдеров АПЛ хочет усилить оборону своей команды игроком из Серии А

Англия
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Футболист имеет опыт игры в Англии

Один из аутсайдеров АПЛ хочет усилить оборону своей команды игроком из Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ипсвич Таун", который является одним из аутсайдеров этого сезона в АПЛ, ведет переговоры об аренде защитника из "Аталанты".

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, сейчас между клубами продолжаются переговоры о возможной аренде 26-летнего центрбека Бена Годфри, который доступен на трансферном рынке в зимнее окно.

Ранее сообщалось о том, что "Тоттенхэм" заинтересован в возвращении 26-летнего англичанина в АПЛ.

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Напомним, что прошлым летом "Аталанта" потратила около 12 миллионов евро на его трансфер из "Эвертона".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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