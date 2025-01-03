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Гвардиола - о продлении контракта с Де Брюйне: Это не мое дело

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Пеп высказался о будущем Кевина в Ман Сити

Гвардиола - о продлении контракта с Де Брюйне: Это не мое дело

Getty Images/Global Images Ukraine

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Будущее бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным. Контракт игрока с "горожанами" завершается летом 2025 года, и пока что нет официальной информации о продлении соглашения.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время пресс-конференции заявил, что решение о продлении контракта с Де Брюйне зависит исключительно от клуба.

"Это зависит от клуба. Это не мое дело. Речь идет о том, как он собирается выступать до конца сезона, о возрасте, который он имеет, и о многих других вещах. Я думаю, что клуб должен подумать об этом", - сказал Гвардиола.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Пеп Гвардиола
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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