Гвардиола - о продлении контракта с Де Брюйне: Это не мое дело

Будущее бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне в "Манчестер Сити" остается неопределенным. Контракт игрока с "горожанами" завершается летом 2025 года, и пока что нет официальной информации о продлении соглашения.

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола во время пресс-конференции заявил, что решение о продлении контракта с Де Брюйне зависит исключительно от клуба.

"Это зависит от клуба. Это не мое дело. Речь идет о том, как он собирается выступать до конца сезона, о возрасте, который он имеет, и о многих других вещах. Я думаю, что клуб должен подумать об этом", - сказал Гвардиола.