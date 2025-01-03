Мохамед Салах рассказал, кто был кумиром его детства

Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, кто был кумиром его детства.

"Это был Роналдо. Бесспорно, он феноменальный. Я также восхищался игрой Зидана и Тотти, но Роналдо всегда был феноменом", - сказал Салах.

Добавим, что у Мохамеда контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 26 матчей, забил 20 голов и отдал 17 ассистов.