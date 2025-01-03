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Мохамед Салах рассказал, кто был кумиром его детства
Это был Роналдо (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Правый вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, кто был кумиром его детства.
"Это был Роналдо. Бесспорно, он феноменальный. Я также восхищался игрой Зидана и Тотти, но Роналдо всегда был феноменом", - сказал Салах.
Добавим, что у Мохамеда контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 26 матчей, забил 20 голов и отдал 17 ассистов.
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