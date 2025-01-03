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Ключевой защитник Челси рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Англия

Информацию о серьезном повреждении игрока подтвердил наставник синих

Ключевой защитник Челси рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой защитник лондонского "Челси" рискует пропустить остаток сезона из-за серьезной травмы.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска на своей пресс-конференции заявил, что 24-летний французский защитник Уэсли Фофана, вероятно, выбыл до конца сезона.

"Да, Уэсли Фофана будет отсутствовать в течение длительного времени. К сожалению, есть вероятность того, что он больше не сыграет в этом сезоне. Сначала мы думали, что не все так серьезно, однако впоследствии пришли результаты тестов. У него есть проблемы с задней поверхностью бедра. Это серьезная потеря для нашей команды".

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Напомним, что Фофана получил травму в матче 13-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (3:0). В этом сезоне француз провел 12 матчей в составе "синих" в чемпиоате Англии.

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Челси (Лондон) Энцо Мареска Уэсли Фофана
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Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
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