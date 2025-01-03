Ключевой защитник Челси рискует пропустить остаток сезона из-за травмы

Ключевой защитник лондонского "Челси" рискует пропустить остаток сезона из-за серьезной травмы.

Главный тренер "синих" Энцо Мареска на своей пресс-конференции заявил, что 24-летний французский защитник Уэсли Фофана, вероятно, выбыл до конца сезона.

"Да, Уэсли Фофана будет отсутствовать в течение длительного времени. К сожалению, есть вероятность того, что он больше не сыграет в этом сезоне. Сначала мы думали, что не все так серьезно, однако впоследствии пришли результаты тестов. У него есть проблемы с задней поверхностью бедра. Это серьезная потеря для нашей команды".