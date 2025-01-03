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Тренер Астон Виллы рассказал, какого игрока команда может подписать зимой

Англия

Клуб активно работает над усилением состава

Тренер Астон Виллы рассказал, какого игрока команда может подписать зимой

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, какие планы имеет команда в зимнее трансферное окно.

"Клуб активно работает над тем, чтобы усилить команду. Если мы сможем подписать нового игрока, который поможет нам достичь наших целей, мы это сделаем. С другой стороны, если какой-то футболист захочет покинуть клуб, мы открыты для переговоров. Но самым важным для меня является завтрашний матч.

Я не буду много говорить о трансферном окне, потому что это мои приоритеты как тренера", - сказал Эмери.

"Астон Вилла" сыграет против "Лестер Сити" 4-го января. Начало - в 17:00 по Киеву.

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Астон Вилла (Бирмингем) Унаи Эмери
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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