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Тренер Астон Виллы рассказал, какого игрока команда может подписать зимой
Клуб активно работает над усилением состава
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, какие планы имеет команда в зимнее трансферное окно.
"Клуб активно работает над тем, чтобы усилить команду. Если мы сможем подписать нового игрока, который поможет нам достичь наших целей, мы это сделаем. С другой стороны, если какой-то футболист захочет покинуть клуб, мы открыты для переговоров. Но самым важным для меня является завтрашний матч.
Я не буду много говорить о трансферном окне, потому что это мои приоритеты как тренера", - сказал Эмери.
"Астон Вилла" сыграет против "Лестер Сити" 4-го января. Начало - в 17:00 по Киеву.
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