Тренер Астон Виллы рассказал, какого игрока команда может подписать зимой

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал, какие планы имеет команда в зимнее трансферное окно.

"Клуб активно работает над тем, чтобы усилить команду. Если мы сможем подписать нового игрока, который поможет нам достичь наших целей, мы это сделаем. С другой стороны, если какой-то футболист захочет покинуть клуб, мы открыты для переговоров. Но самым важным для меня является завтрашний матч.

Я не буду много говорить о трансферном окне, потому что это мои приоритеты как тренера", - сказал Эмери.