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Рубен Аморим рассказал о трансферных планах Манчестер Юнайтед на январь
Английский топ-клуб нуждается в усилении
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим «попытается что-то сделать» во время январского трансферного окна, заявил главный тренер Рубен Аморим журналистам на пятничной пресс-конференции.
«Пока трансферное окно открыто, мы попробуем что-то сделать, но я думаю, что в последующие недели у нас будет больше времени для тренировок, поэтому мы будем работать над тем, что мы имеем, это единственный путь».
«У нас было много игр без надлежащей подготовки, а теперь у нас будет больше времени и возможностей для развития. Вы можете заметить, что на данный момент ситуация становится все хуже из-за потери игроков, которые являются важными для команды. Сейчас мы сосредоточены на том, что мы можем сделать».
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