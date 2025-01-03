Рубен Аморим рассказал о трансферных планах Манчестер Юнайтед на январь

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим «попытается что-то сделать» во время январского трансферного окна, заявил главный тренер Рубен Аморим журналистам на пятничной пресс-конференции.

«Пока трансферное окно открыто, мы попробуем что-то сделать, но я думаю, что в последующие недели у нас будет больше времени для тренировок, поэтому мы будем работать над тем, что мы имеем, это единственный путь».

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«У нас было много игр без надлежащей подготовки, а теперь у нас будет больше времени и возможностей для развития. Вы можете заметить, что на данный момент ситуация становится все хуже из-за потери игроков, которые являются важными для команды. Сейчас мы сосредоточены на том, что мы можем сделать».

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