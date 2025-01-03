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Кристал Пэлас нацелился на трансфер вундеркинда Ливерпуля
Нападающий успешно проявил себя в низшем английском дивизионе
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" нацелился на трансфер 19-летнего шотландского вундеркинда "Ливерпуля".
Как сообщает Daily Mail, первое предложение от "Кристал Пэлас" по трансферу Бена Доака в размере 15 миллионов фунтов стерлингов, было мгновенно отклонено "Ливерпулем".
Известно, что мерсисайдский клуб высоко оценивает своего игрока, выставив ценник на него в размере около 25-30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее руководство "красных" отклонило несколько запросов от других команд касательного талантливого вингера. В клубе довольны его прогрессом.
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В этом сезоне Бен Доак отметился двумя голами и 5 ассистами в 20 матчах за "Мидлсбро" в Чемпионшипе. Сейчас его стоимость оценивается в 10 миллионов евро, по данным сайта Transfermarkt.
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