Кристал Пэлас нацелился на трансфер вундеркинда Ливерпуля

"Кристал Пэлас" нацелился на трансфер 19-летнего шотландского вундеркинда "Ливерпуля".

Как сообщает Daily Mail, первое предложение от "Кристал Пэлас" по трансферу Бена Доака в размере 15 миллионов фунтов стерлингов, было мгновенно отклонено "Ливерпулем".

Известно, что мерсисайдский клуб высоко оценивает своего игрока, выставив ценник на него в размере около 25-30 миллионов фунтов стерлингов. Ранее руководство "красных" отклонило несколько запросов от других команд касательного талантливого вингера. В клубе довольны его прогрессом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Бен Доак отметился двумя голами и 5 ассистами в 20 матчах за "Мидлсбро" в Чемпионшипе. Сейчас его стоимость оценивается в 10 миллионов евро, по данным сайта Transfermarkt.