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"Я хочу выиграть АПЛ, потому что это мой последний год в клубе". Салах сделал шокирующее заявление о своем будущем

Англия
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Неужели египтянин действительно собирается покинуть Ливерпуль?

"Я хочу выиграть АПЛ, потому что это мой последний год в клубе". Салах сделал шокирующее заявление о своем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

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Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал громкое заявление во время эксклюзивного интервью для Sky Sports, в котором он намекнул, что 2025 год для него может стать последним в составе "красных".

"Я очень хочу выиграть титул АПЛ с "Ливерпулем". Это мой последний год в клубе, поэтому я хочу сделать что-то особенное для этого города и болельщиков нашей команды".

"Будет ли этот год последним для меня в "Ливерпуле"? На данный момент, все идет к этому. За последние полгода переговоров с клубом прогресса нет. Мы далеки от договоренности по новому контракту, поэтому нам просто нужно подождать, чтобы понять, что будет дальше", — сказал Салах в интервью для Sky Sports.

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Напомним, что Мохамед Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Его действующий контракт действует до конца текущего сезона. На счету 32-летнего египтянина 231 гол и 105 ассистов в 375 матчах за клуб во всех турнирах.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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