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Артета: В прошлом году Арсенал был лучшей командой Англии в прошлом году
Микель высказался о борьбе команды за победу в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался о борьбе команды за чемпионство в Английской Премьер-лиге.
"Мы должны показать такой же уровень последовательности, как раньше. В прошлом году мы были лучшей командой чемпионата, побили много рекордов, но остались без трофея.
Есть очень много маленьких деталей. Мы очень близки каждый год, нам просто нужно перевернуть медаль другой стороной, однако есть вещи, которые пока не в наших руках".
Добавим, что "Арсенал" сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Подопечные Артеты имеют 39 очков по итогам 19-ти матчей. "Канониры" отстают от лидера ("Ливерпуля") на 6 баллов.
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