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Тоттенхэм – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Эдди Хау в идеальной форме, чтобы удивлять соперника
Getty Images / Global Images Ukraine
Прямо сейчас "Ньюкасл" напоминает себя самой двухлетней давности, когда команда в итоге попала в Лигу Чемпионов. Прямо сейчас они смотрятся как претенденты на топ-4 и в этом сезоне, почему нет? Возможно, это мы очарованы последними результатами и игрой, а возможно, эта команда реально способна на подобное.
В любом случае, они точно готовы к сложным соперникам и выезд в "Тоттенхэм" выглядит не как страшное испытание, а вполне рабочий матч.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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