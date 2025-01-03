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Тоттенхэм – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
Обновлено

Эдди Хау в идеальной форме, чтобы удивлять соперника

Тоттенхэм – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Прямо сейчас "Ньюкасл" напоминает себя самой двухлетней давности, когда команда в итоге попала в Лигу Чемпионов. Прямо сейчас они смотрятся как претенденты на топ-4 и в этом сезоне, почему нет? Возможно, это мы очарованы последними результатами и игрой, а возможно, эта команда реально способна на подобное.

В любом случае, они точно готовы к сложным соперникам и выезд в "Тоттенхэм" выглядит не как страшное испытание, а вполне рабочий матч.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча
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Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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