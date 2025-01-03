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Кристал Пэлас – Челси. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Оливер Гласнер выравнивает сезон и готов удивлять фаворитов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Кристал Пэлас" наконец-то выбрался со дна турнирной таблицы и идет около середины, где мы их ожидали видеть еще с начала сезона. Они наконец-то нашли свою игру и могут удивить любого соперника.
"Челси" прямо сейчас находится в непонятном состоянии после двух поражений подряд и вполне возможно матч против "орлов" будет очередным разочарованием.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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