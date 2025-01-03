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Манчестер Сити - Вест Хэм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Старт поединка в 17:00 по Киеву
Getty Images / Global Images Ukraine
4 января состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, где "Манчестер Сити" сыграет против "Вест Хэма".
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports +.
Манчестер Сити - Вест ХэмСмотреть трансляцию
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