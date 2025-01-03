Борнмут – Эвертон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Подопечные Шона Дайча в последнее время показывают, что для них нет громких имен и они готовы противостоять любому именитому сопернику. Однако их борьба в основном сводится к надежности в обороне, но точно не к голам благодаря хорошей атаке.

Сможет ли "Борнмут" пробить эту крепкую оборону с Миколенком и компанией? Увидим совсем скоро.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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