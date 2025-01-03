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Вернулся на свой прежний уровень. Арсенал назвал имя лучшего игрока команды в декабре
Нападающий набрал отличную форму под конец года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На официальном сайте лондонского "Арсенала" было объявлено имя лучшего игрока команды по итогам декабря.
Бразильский нападающий Габриэль Жезус, забивший пять голов и отдавший одну результативную передачу в шести играх "канониров" в последнем месяце 2024 года стал лучшим игроком клуба по итогам декабря.
Под конец года 27-летний атакующий футболист набрал отличную форму, вернувшись к своему привычному уровню, о чем и свидетельствует эта клубная награда, которая стала для него первой в текущей кампании.
???? Our December Player of the Month...— Arsenal (@Arsenal) January 3, 2025
Gabriel Jesus ????
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Всего в этом сезоне Габриэль Жезус забил семь голов и отдал два ассиста в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.
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