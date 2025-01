Вернулся на свой прежний уровень. Арсенал назвал имя лучшего игрока команды в декабре

На официальном сайте лондонского "Арсенала" было объявлено имя лучшего игрока команды по итогам декабря.

Бразильский нападающий Габриэль Жезус, забивший пять голов и отдавший одну результативную передачу в шести играх "канониров" в последнем месяце 2024 года стал лучшим игроком клуба по итогам декабря.

Под конец года 27-летний атакующий футболист набрал отличную форму, вернувшись к своему привычному уровню, о чем и свидетельствует эта клубная награда, которая стала для него первой в текущей кампании.

