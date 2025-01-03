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Вернулся на свой прежний уровень. Арсенал назвал имя лучшего игрока команды в декабре

Англия

Нападающий набрал отличную форму под конец года

Вернулся на свой прежний уровень. Арсенал назвал имя лучшего игрока команды в декабре

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На официальном сайте лондонского "Арсенала" было объявлено имя лучшего игрока команды по итогам декабря.

Бразильский нападающий Габриэль Жезус, забивший пять голов и отдавший одну результативную передачу в шести играх "канониров" в последнем месяце 2024 года стал лучшим игроком клуба по итогам декабря.

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Под конец года 27-летний атакующий футболист набрал отличную форму, вернувшись к своему привычному уровню, о чем и свидетельствует эта клубная награда, которая стала для него первой в текущей кампании.

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Всего в этом сезоне Габриэль Жезус забил семь голов и отдал два ассиста в 24 матчах за "Арсенал" во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Габриэл Жезус
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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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