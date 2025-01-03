Аморим на пути к возрождению Манчестер Юнайтед: вызовы, ошибки и надежда на будущее

"Манчестер Юнайтед" не стал лучше под руководством Рубена Аморима, но тренер должен учиться на ошибках Эрика тен Хага и придерживаться своего плана.

Задача португальца оказалась сложнее, чем кто-либо мог представить, но он знает путь к лучшему будущему и должен следовать ему. За последний год в "Манчестер Юнайтед" многое изменилось с тех пор, как сэр Джим Рэтклифф приобрел свою долю в клубе за $1,5 млрд. Тренировочная база обновляется, планы строительства нового стадиона ускоряются, на новых игроков потрачено $200 млн, а более 250 человек потеряли свои рабочие места, включая сэра Алекса Фергюсона, Эрика тен Хага и Дэна Эшворта.

Однако команда все еще проигрывает дома "Борнмуту" со счетом 0:3, поведение Рэшфорда остается предметом обсуждения, а крыша стадиона протекает каждый раз при сильном дожде. Аморим покинул солнечный Лиссабон и построенный им доминирующий "Спортинг", чтобы присоединиться к этому хаотичному клубу. Он вполне мог бы пожалеть об этом решении, осознав масштабы перестройки, которые его ждут. Но менять курс он не собирается — и правильно делает. Потому что, хотя кажется, что "Юнайтед" не добился прогресса с тех пор, как Тен Хаг уступил место Амориму, у португальца есть план оживить команду. Он должен придерживаться его, а клуб — поддерживать.

Нет реальных признаков прогресса

После девяти матчей под руководством Аморима статистика не впечатляет. "Юнайтед" находится на 14-м месте в Премьер-лиге. Команда набрала семь очков в шести матчах лиги, что на одно меньше, чем Тен Хаг заработал в своих последних шести матчах. Они также вылетели из Кубка Карабао, который выиграли в первом сезоне Тен Хага, а шансы Аморима повторить отличный результат голландца в Кубке Англии кажутся минимальными после того, как жребий отправил их на выезд к "Арсеналу" в третьем раунде.

За девять матчей под руководством португальца команда пропустила 14 голов, семь из которых — со стандартов. Также были два поражения дома с пропущенными тремя голами (от "Борнмута" и "Ноттингем Форест"), что напоминает поражения при Тен Хаге (от "Ливерпуля" и "Тоттенхэма").

В Лиге Европы, по крайней мере, есть прогресс: победы над "Буде-Глимт" и "Викторией Пльзень" увеличили шансы выйти в топ-8 и попасть в 1/8 финала без участия в стыковых матчах. Более того, они одержали потрясающую победу в дерби над "Манчестер Сити". Но стоит помнить, что Тен Хаг также побеждал "Сити", в том числе в финале Кубка Англии.

Ответственность за травмы

Однако есть несколько заметных улучшений. Команда забивает больше голов, чем при Тен Хаге (1,8 гола за игру против 1,5). Они также стали менее уязвимы в открытой игре, лучше контролируя переходы соперника. Несмотря на тревожное состояние игры при стандартах, Амориму удалось сделать команду немного более целостной.

Тренер также взял на себя ответственность за большое количество травм в команде, максимально используя ротацию состава, даже если это иногда приводит к выходу на поле менее сильных игроков. После шести изменений в составе на матч с "Борнмутом" он пояснил:

"Это не ротация ради просмотра игроков или подготовки к будущему — это просто чтобы избежать травм. Я понимаю, что есть долгосрочный проект, но в больших клубах у вас нет времени, и вы должны выигрывать".

Тен Хаг не часто менял состав, и его второй сезон был разрушен травмами.

Жестче, чем Тен Хаг

Аморим оказался гораздо более жестким в соблюдении своих принципов.

Он исключил Рэшфорда и Гарначо из состава на дерби с "Манчестер Сити", сославшись на их отношение. Несмотря на критику, он настаивает, что будет действовать в интересах команды. Рэшфорд остался вне заявки даже на матч с "Борнмутом". Его продолжительное отсутствие стало серьезным отвлечением, и если "Юнайтед" действительно хочет его продать, то неучастие в матчах и намеки на проблемы с отношением могут снизить его трансферную стоимость.

Однако Аморим не намерен отступать, пока не увидит значительного улучшения в тренировках Рэшфорда. Его детальное объяснение после матча с "Борнмутом" должно обнадежить фанатов, которые устали от безответственного поведения некоторых игроков. Он сказал:

"Все в Каррингтоне знают, о чем я говорю, и чего хочу от Маркуса и от всех остальных. Это не отвлечение для нас, может, только для СМИ, но меня это не волнует. Рэшфорд должен быть таким же, как и любой другой игрок: показывать максимум своих возможностей, проявлять большую ответственность, полностью вовлекаться. В этом моменте некоторые игроки несут огромную ответственность, потому что они долгое время находятся в клубе. Это один из самых тяжелых периодов в истории клуба, и мы должны быть сильными, чтобы преодолеть его. Это то, чего я жду от каждого игрока".

Ошибки Сульшера

Аморим завершил свои рассуждения о Рэшфорде, заявив о своей готовности следовать своим принципам до конца. Он добавил:

"Я делаю все по-своему, это единственный способ, который я знаю. Если я изменю себе, я потеряю себя, а этого не будет. Я знаю, что делаю".

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Эти слова подчеркивают уверенность тренера в своих методах и должны вселить надежду фанатам, которые разочаровались в компромиссах Тен Хага. Голландец, нанятый за достижения в "Аяксе", в итоге отошел от своих принципов. После неудачных первых двух матчей он отказался от игры через владение мячом, и команда стала напоминать ту, что строил Сульшер, ориентированную на контратаки.

Однако такие методы оказались уязвимыми, и во втором сезоне Тен Хаг столкнулся с серьезными трудностями. Сульшер пережил аналогичное: его уволили в третьем полном сезоне после сокрушительного поражения от "Ливерпуля" (0:5) и слабой игры против "Манчестер Сити".

Следовать своему пути

В своем первом интервью для "Манчестер Юнайтед" Аморим намекнул, что Тен Хаг был слишком прагматичным, и подчеркнул, что его подход будет иным. Он заявил:

"Я знаю, что вы можете побеждать с таким тренером, как Эрик. Эрик был великолепен в "Аяксе". Но у меня есть свои идеи. Я знаю, что делать. Это может пойти не так, я понимаю, но мне комфортно, потому что я уверен в своем плане. Шаг за шагом мы добьемся результата".

Реализация фиксированного стиля игры требует времени, особенно когда тренировки ограничены плотным графиком. Игроки пока привыкают к методам Аморима.

Сложные испытания впереди

Следующие недели обещают быть тяжелыми. Год команда завершила матчем против возрожденного "Ньюкасла" и уступила дома при поддержке своих фанатов со счетом 0:2. В январе их ждут выезды к лидеру лиги "Ливерпулю" и "Арсеналу" в Кубке Англии. С февраля календарь становится немного легче, включая домашние игры с "Саутгемптоном", "Брайтоном" и "Ипсвичем", а также выезды к "Фулхэму", "Тоттенхэму" и "Эвертону". Именно тогда станет ясно, работают ли методы Аморима.

Аморим, несмотря на все трудности, сохраняет уверенность в своем плане и готов довести его до конца. На фоне капающего потолка после поражения от "Борнмута" он выглядел как человек, понимающий масштаб проблемы, но готовый ее решить. "Мы не можем допустить, чтобы это стало нормой. Я понимаю, что момент трудный, и это на моей ответственности. Если бы я знал решение, это бы исправило все проблемы клуба, даже эту протечку. Я не скажу, что спокоен, потому что разочарован, как и фанаты, но я знаю, что делать".

Несмотря на неудачный старт, Аморим остается человеком с четким планом. В отличие от своих предшественников, он намерен придерживаться его до конца.