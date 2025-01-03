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Особняк центрбека Манчестер Юнайтед пострадал от сильного наводнения
Целый ряд домов в графстве Чешир пострадали от стихии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новый год для центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра начался не очень хорошо. Роскошный особняк футболиста стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов пострадал от сильного наводнения.
Проснувшись утром 1 января, игрок обнаружил, что его сад возле дома затоплен, а вода подступила к самому дому. Вместе со своими гостями, с которыми праздновал Новый год, Магуайр пытался спасти свое имущество.
Наводнение затронуло не только Магуайра. Целый ряд домов в графстве Чешир, где за 48 часов выпала месячная норма дождей, пострадали от стихии.
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