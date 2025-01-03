Особняк центрбека Манчестер Юнайтед пострадал от сильного наводнения

Новый год для центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра начался не очень хорошо. Роскошный особняк футболиста стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов пострадал от сильного наводнения.

Проснувшись утром 1 января, игрок обнаружил, что его сад возле дома затоплен, а вода подступила к самому дому. Вместе со своими гостями, с которыми праздновал Новый год, Магуайр пытался спасти свое имущество.

Наводнение затронуло не только Магуайра. Целый ряд домов в графстве Чешир, где за 48 часов выпала месячная норма дождей, пострадали от стихии.