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Особняк центрбека Манчестер Юнайтед пострадал от сильного наводнения

Англия

Целый ряд домов в графстве Чешир пострадали от стихии

Особняк центрбека Манчестер Юнайтед пострадал от сильного наводнения

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Новый год для центрального защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра начался не очень хорошо. Роскошный особняк футболиста стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов пострадал от сильного наводнения.

Проснувшись утром 1 января, игрок обнаружил, что его сад возле дома затоплен, а вода подступила к самому дому. Вместе со своими гостями, с которыми праздновал Новый год, Магуайр пытался спасти свое имущество.

Наводнение затронуло не только Магуайра. Целый ряд домов в графстве Чешир, где за 48 часов выпала месячная норма дождей, пострадали от стихии.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Екатерина Власова
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