  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рашфорд пропустит следующую игру Манчестер Юнайтед в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рашфорд пропустит следующую игру Манчестер Юнайтед в АПЛ

Англия

Об этом сообщил главный тренер команды

Рашфорд пропустит следующую игру Манчестер Юнайтед в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил, что Маркус Рашфорд пропустит матч против "Ливерпуля" в рамках 20-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье, 5-го января.

"Сейчас Маркус болен. Он заболел, поэтому не тренировался вместе с командой на этой неделе. Думаю, что он не сможет принять участие в следующем матче".

Читайте такжеЕвропейские топ-клубы активизировали свой интерес к Маркусу Рашфорду

"Он находится в такой же ситуации, как и любой другой игрок команды. Посмотрим, что будет в будущем, но я слежу за тем, кто как работает во время тренировок, а затем делаю свой выбор статртового состава на следующую игру", — добавил Аморим.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что 27-летний англичанин не попадал в состав команды Аморима в предыдущих четырех матчах во всех турнирах. Сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии перед началом следующего круга.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед определился с игроком месяца и автором лучшего гола в декабре
yellow-arrow
Тренер Астон Виллы рассказал, какого игрока команда может подписать зимой
yellow-arrow
Аморим на пути к возрождению Манчестер Юнайтед: вызовы, ошибки и надежда на будущее
Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BBC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости