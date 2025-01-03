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Рашфорд пропустит следующую игру Манчестер Юнайтед в АПЛ
Об этом сообщил главный тренер команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим сообщил, что Маркус Рашфорд пропустит матч против "Ливерпуля" в рамках 20-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье, 5-го января.
"Сейчас Маркус болен. Он заболел, поэтому не тренировался вместе с командой на этой неделе. Думаю, что он не сможет принять участие в следующем матче".
"Он находится в такой же ситуации, как и любой другой игрок команды. Посмотрим, что будет в будущем, но я слежу за тем, кто как работает во время тренировок, а затем делаю свой выбор статртового состава на следующую игру", — добавил Аморим.
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Напомним, что 27-летний англичанин не попадал в состав команды Аморима в предыдущих четырех матчах во всех турнирах. Сейчас "МЮ" занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Англии перед началом следующего круга.
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