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Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

Англия
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Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 20-го тура АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий центрального поединка 20-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед".

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Хотелось бы сказать, что это встреча лидеров АПЛ. Тем не менее, так можно сказать в данный момент только о "Ливерпуле". "Манчестер Юнайтед" идет в середине второй десятки турнирной таблицы. Однако "красные дьяволы" точно соберутся на раздражителя, а именно мерсисайдцев. Способен ли "МЮ" отобрать очки у команды Слота? Или же коллектив Арне продолжит уверенно идти к чемпионству? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 5 января – в 18:25 по киевскому времени.

Комментатор: Ростислав Хвостенко

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Английская Премьер-лига Чемпионат Англии АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Ростислав Хвостенко
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