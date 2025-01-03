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Манчестер Юнайтед определился с игроком месяца и автором лучшего гола в декабре

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Манчестер Юнайтед определился с игроком месяца и автором лучшего гола в декабре

Фото - Sky Sports

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"Манчестер Юнайтед" определился с игроком месяца и автором лучшего гола по итогам декабря.

На официальном сайте английского клуба были опубликованы результаты голосования на эти индивидуальные призы, победу в которых одержал 22-летний нападающий Амад Диалло.

В последнем месяце прошлого года молодой ивуариец провел 9 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. А его победный гол в ворота "Манчестер Сити" был признан лучшим взятием ворот "красных дьяволов".

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Недавно сообщалось о том, что "Манчестер Юнайтед" к продлению контракта с Амадом Диалло. В этом сезоне он уже успел отметиться 5 голами и 7 ассистами в 27 матчах за клуб.

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Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
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