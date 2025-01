Манчестер Юнайтед определился с игроком месяца и автором лучшего гола в декабре

"Манчестер Юнайтед" определился с игроком месяца и автором лучшего гола по итогам декабря.

На официальном сайте английского клуба были опубликованы результаты голосования на эти индивидуальные призы, победу в которых одержал 22-летний нападающий Амад Диалло.

В последнем месяце прошлого года молодой ивуариец провел 9 матчей за "МЮ" во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи. А его победный гол в ворота "Манчестер Сити" был признан лучшим взятием ворот "красных дьяволов".

???? @AmadDiallo_19 has claimed our December Player and Goal of the Month awards ????#MUFC