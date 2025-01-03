Тренер Вулверхэмптона высказался о январских трансферных планах команды

Главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра прокомментировал трансферную активность клуба в зимнее окно.

"Мы работаем на рынке, как и другие команды. Я пытаюсь понять, что мои футболисты могут дать мне для того образа игры, который я хочу видеть.

Это означает, что сейчас время искать новых игроков, но я говорю о своих футболистах. Я не могу говорить об игроках других команд.

Я думаю, но я предпочитаю иметь меньший состав, потому что мне нравится видеть футболистов из академии. Мы ищем таланты. Я доволен своей командой", - сказал специалист.