Экс-игрок Манчестер Юнайтед призвал клуб вернуть Магуайру капитанскую повязку

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" призвал клуб вернуть 31-летнему Гарри Магуайру капитанскую повязку.

Патрис Эвра, выступавший в составе "красных дьяволов" в период с 2006 года по 2014 год, считает, что опытный англичанин должен снова стать капитаном команды, которой ныне руководит Рубен Аморим.

???? Patrice Evra: “Give Harry Maguire the armband back!”.



“After all he’s been trough showing resilience and leadership”. pic.twitter.com/Puax5sb1Db