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Экс-игрок Манчестер Юнайтед призвал клуб вернуть Магуайру капитанскую повязку

Англия

Он всегда был лидером команды

Экс-игрок Манчестер Юнайтед призвал клуб вернуть Магуайру капитанскую повязку

Getty Images / Global Images Ukraine

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Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" призвал клуб вернуть 31-летнему Гарри Магуайру капитанскую повязку.

Патрис Эвра, выступавший в составе "красных дьяволов" в период с 2006 года по 2014 год, считает, что опытный англичанин должен снова стать капитаном команды, которой ныне руководит Рубен Аморим.

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"Верните Гарри Магуайру капитанскую повязку! В конце концов, он всегда демонстрировал свою стойкость и лидерские качества", — написал Эвра в Инстаграм.

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Напомним, что в начале прошлого сезона Эрик тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки, которую тот получил в "Манчестер Юнайтед" еще в 2020 году, когда клуб возглавлял Уле Гуннар Сульшер.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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