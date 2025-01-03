Экс-игрок Манчестер Юнайтед призвал клуб вернуть Магуайру капитанскую повязку

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" призвал клуб вернуть 31-летнему Гарри Магуайру капитанскую повязку.

Патрис Эвра, выступавший в составе "красных дьяволов" в период с 2006 года по 2014 год, считает, что опытный англичанин должен снова стать капитаном команды, которой ныне руководит Рубен Аморим.

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"Верните Гарри Магуайру капитанскую повязку! В конце концов, он всегда демонстрировал свою стойкость и лидерские качества", — написал Эвра в Инстаграм.

???? Patrice Evra: “Give Harry Maguire the armband back!”.



“After all he’s been trough showing resilience and leadership”. pic.twitter.com/Puax5sb1Db — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 3, 2025

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Напомним, что в начале прошлого сезона Эрик тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки, которую тот получил в "Манчестер Юнайтед" еще в 2020 году, когда клуб возглавлял Уле Гуннар Сульшер.