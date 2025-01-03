Тренер Арсенала высказался о предстоящем матче команды против Брайтона

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона".

"Это очень сильный соперник. Когда вы видите их домашние победы, манеру игры, способность адаптироваться к различным формам, это действительно впечатляет. Они мне очень нравятся.

С теми игроками, которые имеют травмы, я думаю, все будет хорошо. Они будут тренироваться сегодня, и если все будут в порядке, они будут доступны", - сказал Артета.