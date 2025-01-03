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Тренер Арсенала высказался о предстоящем матче команды против Брайтона

Англия

Специалист ответил на вопросы журналистов

Тренер Арсенала высказался о предстоящем матче команды против Брайтона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выступил на пресс-конференции накануне матча против "Брайтона".

"Это очень сильный соперник. Когда вы видите их домашние победы, манеру игры, способность адаптироваться к различным формам, это действительно впечатляет. Они мне очень нравятся.

С теми игроками, которые имеют травмы, я думаю, все будет хорошо. Они будут тренироваться сегодня, и если все будут в порядке, они будут доступны", - сказал Артета.

Матч "Брайтон" - "Арсенал" начнется 4 января в 19:30 по киевскому времени.

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Источник:
Аrsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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