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Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Анге Постекоглу снова увяз в проблемах
Getty Images / Global Images Ukraine
Не бывает идеального времени для игры с "Ньюкаслом", особенно если "сороки" находятся в столь хорошей форме. Точно не лучшее время и сейчас, особенно если "шпоры" не могут победить три матча подряд.
Кадровые проблемы из-за травм очень влияют на состояние команды и ее результаты и испытание "Ньюкаслом" сейчас выглядит слишком сложным вызовом для этого коллектива.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 января.
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Английская Премьер-лига. 20-й тур.
4 января. 14:30. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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