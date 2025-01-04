Тоттенхэм – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Не бывает идеального времени для игры с "Ньюкаслом", особенно если "сороки" находятся в столь хорошей форме. Точно не лучшее время и сейчас, особенно если "шпоры" не могут победить три матча подряд.

Кадровые проблемы из-за травм очень влияют на состояние команды и ее результаты и испытание "Ньюкаслом" сейчас выглядит слишком сложным вызовом для этого коллектива.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 14:30. Лондон. "Тоттенхэм Стедиум"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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