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Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Продолжение неудач Энцо Марески?

Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Неудачная форма "Челси" в последних матчах волнует болельщиков этого клуба. Конечно, подобного можно было ожидать, но после 8 побед подряд не могло выиграть трижды подряд — это плохой знак.

Как эта команда умеет держать удар? Посмотрим в этом матче. Возможно, молодость этого коллектива станет причиной начала большого кризиса.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Кристал Пэлас" — "Челси"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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