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Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Продолжение неудач Энцо Марески?
Getty Images / Global Images Ukraine
Неудачная форма "Челси" в последних матчах волнует болельщиков этого клуба. Конечно, подобного можно было ожидать, но после 8 побед подряд не могло выиграть трижды подряд — это плохой знак.
Как эта команда умеет держать удар? Посмотрим в этом матче. Возможно, молодость этого коллектива станет причиной начала большого кризиса.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.
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Английская Премьер-лига. 20-й тур.
4 января. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"
Главный судья: Тим Робинсон (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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