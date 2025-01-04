Кристал Пэлас – Челси. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Неудачная форма "Челси" в последних матчах волнует болельщиков этого клуба. Конечно, подобного можно было ожидать, но после 8 побед подряд не могло выиграть трижды подряд — это плохой знак.

Как эта команда умеет держать удар? Посмотрим в этом матче. Возможно, молодость этого коллектива станет причиной начала большого кризиса.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 17:00. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Тим Робинсон (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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