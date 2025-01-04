Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Изменится ли что-нибудь в жизни болельщиков "Сити" в новом году? В матче прошедшего тура они обыграли "Лестер" и выиграли впервые с 4 декабря. Может быть, это станет началом победной серии?

Однако для этого нужно переигрывать "Вест Хэм" Хулена Лопетеги. "Молотобойцы" не чрезвычайно стабильная команда, но в отдельных матчах проблемы соперникам создавать умеют.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 17:00. Манчестер. "Этихад Стедиум"

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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