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Манчестер Сити – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Пеп Гвардиола попытается выиграть второй раз подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Изменится ли что-нибудь в жизни болельщиков "Сити" в новом году? В матче прошедшего тура они обыграли "Лестер" и выиграли впервые с 4 декабря. Может быть, это станет началом победной серии?
Однако для этого нужно переигрывать "Вест Хэм" Хулена Лопетеги. "Молотобойцы" не чрезвычайно стабильная команда, но в отдельных матчах проблемы соперникам создавать умеют.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 4 января.
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Английская Премьер-лига. 20-й тур.
4 января. 17:00. Манчестер. "Этихад Стедиум"
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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