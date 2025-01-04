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Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета продолжает побеждать

Брайтон – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" вышел на высокий уровень поближе к середине сезона и даже травмы не заставляют их опускать планку. Хорошие результаты и с хорошей игрой. Учитывая тот факт, что в прошедшем матче первого круга в августе "чайки" отобрали очки у "канониров", теперь лондонцы захотят отомстить.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 4 января.

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Английская Премьер-лига. 20-й тур.

4 января. 19:30. Брайтон. "Амекс Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брайтон" — "Арсенал"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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